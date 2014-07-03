CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

GannZIGZAG_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1246
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador GannZIGZAG com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período do indicador no gráfico

Para proporcionar o funcionamento correto do indicador coloque o arquivo indicador GannZIGZAG.mq5 compilado no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador GannZIGZAG_HTF

Figura 1. Indicador GannZIGZAG_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2249

ZigZagOnParabolic_HTF ZigZagOnParabolic_HTF

Indicador ZigZagOnParabolic com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

NRTR_ATR_STOP NRTR_ATR_STOP

Um indicador de volatilidade/tendência.

ZigZagOnParabolic_HTF_Levels ZigZagOnParabolic_HTF_Levels

Um conjunto de níveis suporte e resistência plotados nos últimos topos e fundos dos sinais do ZigZagOnParabolic_HTF com a opção de determinar o timeframe para calcular o zigzag.

ZigZagPointer ZigZagPointer

Outra interpretação do indicador ZigZag.