GannZIGZAG_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador GannZIGZAG com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período do indicador no gráfico
Para proporcionar o funcionamento correto do indicador coloque o arquivo indicador GannZIGZAG.mq5 compilado no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador GannZIGZAG_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2249
