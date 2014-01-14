CodeBaseSeções
Donchian Channel - indicador para MetaTrader 5

Aleksey Lebedev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O autor real:

Richard Dawood Donchyan

O canal Donchian é construído tomando os maiores (máxima do preço) e os menores (mínima do preço) valores para os N períodos anteriores.

Posições compradas para os ativos serão abertas na máxima do preço quando o valor atual aumenta o valor máximo do canal e serão abertas posições vendidas quando a barra do preço atual diminui abaixo do valor mínimo do canal. O canal Donchian é um indicador útil para observar a volatilidade dos preços de mercado. Se o preço está estável, o canal Donchian será relativamente apertado. Se o preço oscila muito, então canal Donchian será mais amplo.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1601

