Um conjunto de níveis suporte e resistência plotados nos últimos topos e fundos dos sinais do ZigZagOnParabolic_HTF com a opção de determinar o timeframe para calcular o zigzag.

Para o correto funcionamento do indicador, coloque os arquivos ZigZagOnParabolic_HTF.mq5 e ZigZagOnParabolic.mq5 compilados no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador ZigZagOnParabolic_HTF_Levels