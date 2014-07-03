CodeBaseSeções
ZigZagOnParabolic_HTF_Levels - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Um conjunto de níveis suporte e resistência plotados nos últimos topos e fundos dos sinais do ZigZagOnParabolic_HTF com a opção de determinar o timeframe para calcular o zigzag.

Para o correto funcionamento do indicador, coloque os arquivos ZigZagOnParabolic_HTF.mq5 e ZigZagOnParabolic.mq5 compilados no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador ZigZagOnParabolic_HTF_Levels

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2250

GannZIGZAG_HTF GannZIGZAG_HTF

Indicador GannZIGZAG com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

ZigZagOnParabolic_HTF ZigZagOnParabolic_HTF

Indicador ZigZagOnParabolic com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

ZigZagPointer ZigZagPointer

Outra interpretação do indicador ZigZag.

TrendRSI_v1 TrendRSI_v1

O oscilador RSI com duas linhas de sinal.