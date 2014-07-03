CodeBaseSeções
X4Period_RVI_Arrows - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
transport_david

Quatro indicadores de sinal tipo semáforo baseados em osciladores RVI com diferentes períodos no gráfico de preços.

Sinais de tendência são baseados no arranjo mútuo das linhas principais e de sinal do indicador.

Figura 1. X4Period_RVI_Arrows

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2239

