X4Period_RVI_Arrows - indicador para MetaTrader 5
1116
Autor:
transport_david
Quatro indicadores de sinal tipo semáforo baseados em osciladores RVI com diferentes períodos no gráfico de preços.
Sinais de tendência são baseados no arranjo mútuo das linhas principais e de sinal do indicador.
Figura 1. X4Period_RVI_Arrows
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2239
