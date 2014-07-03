Participe de nossa página de fãs
O EA Exp_FisherCGOscillator está baseado nos sinais gerados pelo oscilador FisherCGOscillator.
O sinal é formado quando houver cruzamento das linhas principais com as linhas de sinal do indicador e após o fechamento da barra.
O Expert Advisor requer o arquivo compilado do indicador FisherCGOscillator.ex5 para funcionar. Coloque no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Nota-se que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e o Take Profit juntamente com abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.
Os Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram usados durante o teste mostrado abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante o teste.
Fig. 1 Histórico de negociação no gráfico.
Teste do resultado para 2013 no par GBPUSD/H4:
Figura 2. Resultado do teste no gráfico
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2236
