Exp_FisherCGOscillator - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
997
(34)
O EA Exp_FisherCGOscillator está baseado nos sinais gerados pelo oscilador FisherCGOscillator.

O sinal é formado quando houver cruzamento das linhas principais com as linhas de sinal do indicador e após o fechamento da barra.

O Expert Advisor requer o arquivo compilado do indicador FisherCGOscillator.ex5 para funcionar. Coloque no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Nota-se que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e o Take Profit juntamente com abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

Os Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram usados durante o teste mostrado abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante o teste.

Fig. 1 Histórico de negociação no gráfico.

Fig. 1 Histórico de negociação no gráfico.

Teste do resultado para 2013 no par GBPUSD/H4:

Figura 2. Resultado do teste no gráfico

Figura 2. Resultado do teste no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2236

