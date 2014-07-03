Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
RChannel - indicador para MetaTrader 5
Publicado:
Atualizado:
Autor:
Gosha Shmel
Um canal intraday desenhado pelos extremos.
Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 21.09.2007.
Figura 1. Indicador RChannel
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2222
