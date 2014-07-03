O EA Exp_ColorJJRSX é baseado em sinais a partir do oscilador ColorJJRSX. O sinal é formado quando uma barra está fechando, após mudança de direção indicador e alteração de cor.

O Expert Advisor requer o arquivo compilado do indicator ColorJJRSX.ex5 para operar. Coloque no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Nota-se que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e o Take Profit juntamente com abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

Os Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram usados durante o teste mostrado abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante o teste.

Figure 1. Histórico de negociação no gráfico

Teste do resultado para 2013 em USDJPY/H4:

Figura 2. Resultado do teste no gráfico