Experts

Exp_ColorJJRSX - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1113
Avaliação:
(28)
Publicado:
Atualizado:
exp_colorjjrsx.mq5 (6.99 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
colorjjrsx.mq5 (9.88 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5

O EA Exp_ColorJJRSX é baseado em sinais a partir do oscilador ColorJJRSX. O sinal é formado quando uma barra está fechando, após mudança de direção indicador e alteração de cor.

O Expert Advisor requer o arquivo compilado do indicator ColorJJRSX.ex5 para operar. Coloque no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Nota-se que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e o Take Profit juntamente com abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

Os Parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram usados durante o teste mostrado abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante o teste.

Fig. 1 Histórico de negociação no gráfico.

Teste do resultado para 2013 em USDJPY/H4:

Figura 2. Resultado do teste no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2220

