Doji_Arrows - indicador para MetaTrader 5
1955
O indicador encontra candles Doji e são destacados no gráfico com setas coloridas.
Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 24.09.2007.
Figura 1. O indicador Doji_Arrows
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2214
