i-DRProjections - indicador para MetaTrader 5
- 1308
Autor:
Kim Igor V. aka KimIV
O indicador prevê faixas de preços diários e são desenhados como retângulos coloridos.
Este indicador mostra os níveis atuais de suporte e resistência do dia corrente sobre as bases dos níveis de preços dia anterior. A fórmula para calcular os níveis são descritos em Thomas Demark The New Science of Technical Analysis.
Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 24.09.2007.
Figura 1. Indicador i-DRProjections
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2218
