i-sig - indicador para MetaTrader 5
- 1518
Autor:
3172552 & KimIV
Um indicador de sinal tipo semáforo que analisa as últimas cinco barras.
Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 24.09.2007.
Figura 1. Indicador i-sig
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2219
