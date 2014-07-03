CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

i-sig - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1518
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

3172552 & KimIV

Um indicador de sinal tipo semáforo que analisa as últimas cinco barras.

Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 24.09.2007.

Figura 1. Indicador i-sig

Figura 1. Indicador i-sig

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2219

i-DRProjections i-DRProjections

O indicador prevê faixas de preços diários e são desenhados como retângulos coloridos.

BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF

O indicador desenha candles de timeframe maior como retângulos coloridos. As cores do retângulo são preenchidas de acordo com os valores do indicador ColorStepXCCX.

Exp_ColorJJRSX Exp_ColorJJRSX

Este sistema de negociação usa o oscilador ColorJJRSX.

RChannel RChannel

Um canal intraday desenhado pelos extremos.