i-DayOfWeek - indicador para MetaTrader 5
Autor:
Kim Igor V. aka KimIV
O indicador utiliza retângulos coloridos para pintar a faixa de preço do dia da semana selecionada nas configurações.
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador| //+-----------------------------------+ input dayOfWeek NumberDayOfWeek=Friday; // Número do dia da semana
Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 24.09.2007.
Figura 1. Indicador i-DayOfWeek
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2215
