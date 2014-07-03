CodeBaseSeções
i-DayOfWeek - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor:

Kim Igor V. aka KimIV

O indicador utiliza retângulos coloridos para pintar a faixa de preço do dia da semana selecionada nas configurações.

//+-----------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador|
//+-----------------------------------+
input dayOfWeek NumberDayOfWeek=Friday;   // Número do dia da semana

Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 24.09.2007.

Figura 1. Indicador i-DayOfWeek

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2215

