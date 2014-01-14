Participe de nossa página de fãs
Aroon Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 5428
Autor real:
Tushar Chande
No idioma Sânscrito "aroon" significa "luz do amanhecer". O Oscilador Aroon prevê mudanças de preços a partir da tendência para as condições do mercado lateral.
Ele pode ser calculado através da seguinte equação:
Aroon Oscilador = indicador de Baixa - indicador de alta
Onde:
Indicador de alta = [(N períodos - N períodos de maior máxima) / N períodos] * 100
indicador de baixa = [(N períodos - N períodos de menor mínima) / N períodos] * 100
A Análise AroonOscillator inclui três sinais principais.
- Atingindo valores críticos -100 e +100, indicam uma tendência descendente ou ascendente forte.
- Aroon Up = +50 e Aroon Down = -50 são níveis de fuga cada vez crescente ou decrescente, indicam respectivamente início de uma tendência.
- Posição entre o oscilador Aroon Up = +50 e Aroon Down = -50, indicam uma tendência fraca ou sua completa ausência.
