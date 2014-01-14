CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Aroon Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Tushar Chande | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
5428
Avaliação:
(33)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Tushar Chande

No idioma Sânscrito "aroon" significa "luz do amanhecer". O Oscilador Aroon prevê mudanças de preços a partir da tendência para as condições do mercado lateral.

Ele pode ser calculado através da seguinte equação:

Aroon Oscilador = indicador de Baixa - indicador de alta

Onde:

Indicador de alta = [(N períodos - N períodos de maior máxima) / N períodos] * 100
indicador de baixa = [(N períodos - N períodos de menor mínima) / N períodos] * 100

A Análise AroonOscillator inclui três sinais principais.

  1. Atingindo valores críticos -100 e +100, indicam uma tendência descendente ou ascendente forte.
  2. Aroon Up = +50 e Aroon Down = -50 são níveis de fuga cada vez crescente ou decrescente, indicam respectivamente início de uma tendência.
  3. Posição entre o oscilador Aroon Up = +50 e Aroon Down = -50, indicam uma tendência fraca ou sua completa ausência.

Aroon Oscillator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/389

MACDWaterlineCrossExpectator, buscando a eficácia do sistema MACDWaterlineCrossExpectator, buscando a eficácia do sistema

Este é um sistema de comércio clássico que consiste em comprar quando o indicador MACD cruza acima da linha d'água e vender quando cruza abaixo dela. Este EA trabalha juntamente com um sistema de gestão monetária que tem uma expectativa matemática positiva.

Módulo de sinais de negociação, com base no indicador BrainTrend1 Módulo de sinais de negociação, com base no indicador BrainTrend1

Uma vela azul do indicador BrainTrend1 é um sinal para abrir uma posição de compra, uma vela vermelha é um sinal para abrir uma posição de venda.

Aroon Aroon

Indicador Aroon criado por Tushar Chande indica se uma tendência de longo prazo vai finalizar ou está apenas fazendo uma pausa um pouco antes de um novo movimento.

AMkA AMkA

Média móvel adaptativa de Perry Kaufman com indicativo de sinal tipo pontos.