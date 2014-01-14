Aroon Oscillator

Autor real:

Tushar Chande

No idioma Sânscrito "aroon" significa "luz do amanhecer". O Oscilador Aroon prevê mudanças de preços a partir da tendência para as condições do mercado lateral.



Ele pode ser calculado através da seguinte equação:

Aroon Oscilador = indicador de Baixa - indicador de alta



Onde:

Indicador de alta = [(N períodos - N períodos de maior máxima) / N períodos] * 100

indicador de baixa = [(N períodos - N períodos de menor mínima) / N períodos] * 100



A Análise AroonOscillator inclui três sinais principais.