Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Média Móvel Clássica - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1783
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Usa a idéia de uma média móvel clássica suavizada. A classe pode ser usada quando você quer suavizar qualquer array do tipo double sem usar o indicador padrão.
A amostra de classe requer o seguinte:
- Preencher a array double in_mas[];
- Definir os valores das variáveis int in_period (período suavizado), int in_dim (tamanho da array);
- Executar o procedimento ini() para inicializar as arrays;
- Executar o procedimento vazio zap_mas2(), formando uma array double suavizada out_mas[].
Um exemplo do uso da classe está disponível no indicador line.mq5
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2210
Indicador AroonOscillator com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.BlauSMStochastic_Signal
Indicador BlauSMStochastic_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador BlauSMStochastic com um timeframe fixado.
O indicador desenha linhas de suporte e resistência que são definidos pela máxima e mínima dos preços para as últimas N barras.NxBars
Um indicador de sinal tipo semáforo com uma previsão.