CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Bibliotecas

Média Móvel Clássica - biblioteca para MetaTrader 5

Ekaterina Hinkel | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1783
Avaliação:
(36)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Indicators\
line.mq5 (3.45 KB) visualização
\MQL5\Include\
csmooth.mqh (2.62 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Usa a idéia de uma média móvel clássica suavizada. A classe pode ser usada quando você quer suavizar qualquer array do tipo double sem usar o indicador padrão.

A amostra de classe requer o seguinte:

  • Preencher a array double in_mas[];
  • Definir os valores das variáveis int in_period (período suavizado), int in_dim (tamanho da array);
  • Executar o procedimento ini() para inicializar as arrays;
  • Executar o procedimento vazio zap_mas2(), formando uma array double suavizada out_mas[].

Um exemplo do uso da classe está disponível no indicador line.mq5

Demonstração da classe CSmooth MQL5

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2210

AroonOscillator_HTF AroonOscillator_HTF

Indicador AroonOscillator com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

BlauSMStochastic_Signal BlauSMStochastic_Signal

Indicador BlauSMStochastic_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador BlauSMStochastic com um timeframe fixado.

NxBreakout NxBreakout

O indicador desenha linhas de suporte e resistência que são definidos pela máxima e mínima dos preços para as últimas N barras.

NxBars NxBars

Um indicador de sinal tipo semáforo com uma previsão.