Usa a idéia de uma média móvel clássica suavizada. A classe pode ser usada quando você quer suavizar qualquer array do tipo double sem usar o indicador padrão.

A amostra de classe requer o seguinte:

Preencher a array double in_mas[];

Definir os valores das variáveis int in_period (período suavizado), int in_dim (tamanho da array);

Executar o procedimento ini() para inicializar as arrays;

Executar o procedimento vazio zap_mas2(), formando uma array double suavizada out_mas[].



Um exemplo do uso da classe está disponível no indicador line.mq5