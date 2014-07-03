CodeBaseSeções
BlauSMStochastic_Signal - indicador para MetaTrader 5

Indicador BlauSMStochastic_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador BlauSMStochastic com um timeframe fixado.

O histograma do indicador ou a nuvem podem ser uma fonte de sinal, de acordo com o valor do parâmetro de entrada:

input Mode Method=MODE_CLOUD;     // Método de análise

Ao receber os sinais a partir do histograma, é mostrada um histograma colorido. Se o sinal é formado por uma nuvem colorida, além da cor, também o comportamento da nuvem é analisado. Se a nuvem está comprimida e a tendência está enfraquecendo, a cor do indicador fica pálida. Quando a nuvem se expande e tendência fortalece, a cor fica brilhante. Pontos coloridos nas linhas aparecem quando altera a barra do prazo correspondente.

O indicador requer o arquivo BlauSMStochastic.mq5. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador BlauSMStochastic_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2207

