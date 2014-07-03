CodeBaseSeções
Slow-Stoch_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1258
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Indicador Slow-Stoch com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //  Período do indicador no gráfico (timeframe)

O indicador requer o arquivo Slow-Stoch.mq5 compilado para operar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador Slow-Stoch_HTF

Figura 1. Indicador Slow-Stoch_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2180

