Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Slow-Stoch_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1258
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Slow-Stoch com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador requer o arquivo Slow-Stoch.mq5 compilado para operar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador Slow-Stoch_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2180
Estocástico suave.MultiJFatlSpeedx7Signal
O indicador MultiJFatlSpeedx7Signal mostra informações sobre as tendências usando os valores de sete indicadores JFatlSpeed de diferentes timeframes.
Indicador MultiSlow-Stochx7Signal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando o valor de sete timeframes diferente do indicador Slow-Stoch.Exp_Slow-Stoch
Um sistema de negociação usando o estocástico smoothed Slow-Stoch.