O indicador MultiJFatlSpeedx7Signal mostra informações sobre as tendências usando os valores de sete indicadores JFatlSpeed ​​de diferentes timeframes.

Cada uma das sete linhas corresponde a um timeframe do indicador JFatlSpeed. Se o oscilador JFatlSpeed ​​cresce, a linha é verde escuro, se cair - é rosa. Pontos coloridos nas linhas ocorrem quando o timeframe correspondente muda de direção.

O indicador requer arquivo JFatlSpeed.mq5 do indicador. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador MultiJFatlSpeedx7Signal