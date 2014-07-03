Participe de nossa página de fãs
MultiJFatlSpeedx7Signal - indicador para MetaTrader 5
O indicador MultiJFatlSpeedx7Signal mostra informações sobre as tendências usando os valores de sete indicadores JFatlSpeed de diferentes timeframes.
Cada uma das sete linhas corresponde a um timeframe do indicador JFatlSpeed. Se o oscilador JFatlSpeed cresce, a linha é verde escuro, se cair - é rosa. Pontos coloridos nas linhas ocorrem quando o timeframe correspondente muda de direção.
O indicador requer arquivo JFatlSpeed.mq5 do indicador. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador MultiJFatlSpeedx7Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2178
