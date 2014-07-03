Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
BW-wiseMan-1 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
wellx
Indicador de sinal tipo semáforo, com base no indicador Alligator de Bill Williams.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 02.10.2008.
Figura 1. Indicador BW-wiseMan-1
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2163
