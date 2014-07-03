CodeBaseSeções
Bibliotecas

IncGUI_v3 - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizações:
1323
Avaliação:
(38)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
incgui_v3.mqh (391.34 KB) visualização
\MQL5\Experts\
eincgui_v3_test_ctable.mq5 (8.73 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Uma melhor classe CTable. O método CellRefresh foi adicionado para atualizar uma célula. As seguintes propriedades são atualizadas: cor de fundo, cor do texto, fonte, tamanho da fonte.

O método tem dois parâmetros: aRowIndex - índice de linha, aCollIndex - índice de célula.

O arquivo eIncGUI_v3_Test_CTable.mq5 é um Expert Advisor com um exemplo. Ao clicar no gráfico você altera a célula superior esquerda.

Uma biblioteca de controles da GUI.

Ver artigos para obter mais detalhes:

