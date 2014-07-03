Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
IncGUI_v3 - biblioteca para MetaTrader 5
- Publicado:
- Atualizado:
Uma melhor classe CTable. O método CellRefresh foi adicionado para atualizar uma célula. As seguintes propriedades são atualizadas: cor de fundo, cor do texto, fonte, tamanho da fonte.
O método tem dois parâmetros: aRowIndex - índice de linha, aCollIndex - índice de célula.
O arquivo eIncGUI_v3_Test_CTable.mq5 é um Expert Advisor com um exemplo. Ao clicar no gráfico você altera a célula superior esquerda.
Ver artigos para obter mais detalhes:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2167
