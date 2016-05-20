Der MultiBlauSMStochasticx7Signal Indikator zeigt informationen des aktuellen Trends unter Verwendung der Werte von sieben BlauSMStochastic Indikatoren von verschiedenen TimeFrames.



Eine der sieben Indikatorlinien korrespondiert mit jedem BlauSMStochastic Indikator. Wenn das Histogramm des BlauSMStochastic Indikators ansteigt, ist die Linie dunkelgrün, wenn sie fällt, ist sie pink. Farbige Rauten erscheinen auf den Linien, wenn sich der Balken des korrespondierenden TimeFrames ändert.

Der Indikator benötigt die BlauSMStochastic.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie nach terminal_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der MultiBlauSMStochasticx7Signal Indikator