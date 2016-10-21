コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MultiBlauSMStochasticx7Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
776
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

MultiBlauSMStochasticx7Signal指標は異なる時間枠での7つのBlauSMStochastic指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。

7つのインディケータラインはそれぞれBlauSMStochastic指標に対応します。線はBlauSMStochastic指標が上昇すると濃い石灰色、下降すると桃色です。線上の色付きの菱形は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。

この指標はBlauSMStochastic.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1　MultiBlauSMStochasticx7Signal指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2139

