Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MultiBlauSMStochasticx7Signal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2138
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор MultiBlauSMStochasticx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов BlauSMStochastic с разных таймфреймов.
Каждому индикатору BlauSMStochastic соответствует одна из семи линий индикатора. Если гистограмма индикатора BlauSMStochastic растёт, то цвет линии тёмно-салатовый, если падает - розовый. Цветные ромбики на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора BlauSMStochastic.mq5.
Рис.1. Индикатор MultiBlauSMStochasticx7Signal
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с направлением гистограммы индикатора BlauSMStochastic.BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с направлением гистограммы индикатора BlauTSStochastic.
Торговая система с использованием индикатора T3_TRIX.MultiT3_TRIXx7Signal
Индикатор MultiT3_TRIXx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов T3_TRIX с разных таймфреймов.