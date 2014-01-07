Индикатор MultiBlauSMStochasticx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов BlauSMStochastic с разных таймфреймов.



Каждому индикатору BlauSMStochastic соответствует одна из семи линий индикатора. Если гистограмма индикатора BlauSMStochastic растёт, то цвет линии тёмно-салатовый, если падает - розовый. Цветные ромбики на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора BlauSMStochastic.mq5.

Рис.1. Индикатор MultiBlauSMStochasticx7Signal