CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MultiBlauSMStochasticx7Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2138
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор MultiBlauSMStochasticx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов BlauSMStochastic с разных таймфреймов.

Каждому индикатору BlauSMStochastic соответствует одна из семи линий индикатора. Если гистограмма индикатора BlauSMStochastic растёт, то цвет линии тёмно-салатовый, если падает - розовый. Цветные ромбики на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора BlauSMStochastic.mq5.

Рис.1. Индикатор MultiBlauSMStochasticx7Signal

Рис.1. Индикатор MultiBlauSMStochasticx7Signal

BackgroundCandle_BlauSMStochastic_HTF BackgroundCandle_BlauSMStochastic_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с направлением гистограммы индикатора BlauSMStochastic.

BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с направлением гистограммы индикатора BlauTSStochastic.

Exp_T3_TRIX Exp_T3_TRIX

Торговая система с использованием индикатора T3_TRIX.

MultiT3_TRIXx7Signal MultiT3_TRIXx7Signal

Индикатор MultiT3_TRIXx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов T3_TRIX с разных таймфреймов.