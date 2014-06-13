请观看如何免费下载自动交易
MultiBlauSMStochasticx7Signal - MetaTrader 5脚本
此 MultiBlauSMStochasticx7Signal 指标显示七个不同时间帧的 BlauSMStochastic 指标的活动趋势信息。
七条指标线的每一条，对应一个 BlauSMStochastic 指标。如果 BlauSMStochastic 指标的直方图上涨, 则为深绿色, 如果下跌 - 它是粉色。线中的占位彩色菱形则是对应时间帧内的柱线变化。
此指标需要 BlauSMStochastic.mq5 的指标编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例 1. 该 MultiBlauSMStochasticx7Signal 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2139
