Indicador desenha candles médios de um timeframe maior com retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.

Dependendo do sentido do candle seu corpo é pintado em verde ou laranja, as sombras são pintadas em verde lima ou amarelo.

O indicador requer a compilação do arquivo Candles_Smoothed.mq5 para o funcionamento. Colocar na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador Background_Candles_Smoothed_HTF