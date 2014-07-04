CodeBaseSeções
Background_Candles_Smoothed_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador desenha candles médios de um timeframe maior com retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.

Dependendo do sentido do candle seu corpo é pintado em verde ou laranja, as sombras são pintadas em verde lima ou amarelo.

O indicador requer a compilação do arquivo Candles_Smoothed.mq5 para o funcionamento. Colocar na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador Background_Candles_Smoothed_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2124

