Background_Candles_Smoothed_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1160
Indicador desenha candles médios de um timeframe maior com retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.
Dependendo do sentido do candle seu corpo é pintado em verde ou laranja, as sombras são pintadas em verde lima ou amarelo.
O indicador requer a compilação do arquivo Candles_Smoothed.mq5 para o funcionamento. Colocar na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador Background_Candles_Smoothed_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2124
