O Expert Advisor Exp_HullTrend baseia-se nos sinais do indicador de tendência HullTrend.

O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a cor da nuvem do indicador se altera.

Para o correto funcionamento do EA, coloque o arquivo compilado HullTrend.ex5 em terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Figura 1 As instâncias do histórico de negócios no gráfico.

Resultado dos testes em 2013 no par USDJPY H4:

Figura 2. Gráfico de resultados do teste