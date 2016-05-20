Der Indikator zeichnet gemittelte Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechteckte unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers.

Abhängig von der Richtung der Kerzen wird ihr Körper in grün oder orange eingefärbt, Schatten werden in hellgrün oder rot eingefärbt.

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei Candles_Smoothed.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der Background_Candles_Smoothed_HTF Indikator