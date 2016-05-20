CodeBaseKategorien
Background_Candles_Smoothed_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
679
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator zeichnet gemittelte Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechteckte unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers.

Abhängig von der Richtung der Kerzen wird ihr Körper in grün oder orange eingefärbt, Schatten werden in hellgrün oder rot eingefärbt.

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei Candles_Smoothed.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der Background_Candles_Smoothed_HTF Indikator

Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF

Der Indikator zeichnet Heiken Ashi Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers.

RSI_BARS RSI_BARS

Der Indikator ändert die Balkenfarbe in die Farbe des aktuellen Trends der basieren auf dem technischen RSI Indikator berechnet wurde.

RSIFilter RSIFilter

Der Indikator ändert die Farbe der Balken in einem anderen Fenster. Sie wird in die Farbe des aktuellen Trends geändert, der aufgrund des technischen RSI Indikators berechnet wurde.

FisherCyberCycle_HTF FisherCyberCycle_HTF

Der FisherCyberCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.