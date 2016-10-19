この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより大きな時間枠の平均された ローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。

ローソク足の方向に応じて、ローソク足の実体は緑か橙、髭は石灰か黄色で塗られています。

この指標の操作はコンパイルされたCandles_Smoothed.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1 Background_Candles_Smoothed_HTF指標