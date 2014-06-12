请观看如何免费下载自动交易
Background_Candles_Smoothed_HTF - MetaTrader 5脚本
此指标绘制更高时间帧的平均蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。
依据蜡烛条的方向，它的实体被喷成绿色或桔红色, 影线被喷成浅绿或黄色。
此指标需要编译的指标文件 Candles_Smoothed.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例 1. 该 Background_Candles_Smoothed_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2124
