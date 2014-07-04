CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Awesome_Signal_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1461
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Awesome_Signal com a opção de seleção dos tempos gráficos nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do Indicador

Coloque o indicador compilado Awesome_Signal.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.

Figura 1. Indicador Awesome_Signal_HTF

Figura 1. Indicador Awesome_Signal_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2025

LOWEST_LOW_VALUE_HTF LOWEST_LOW_VALUE_HTF

O indicador mostra a mínima do preço para o período especificado nos parâmetros de entrada do indicador, tendo em conta o timeframe em que o preço foi procurado.

HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF

O indicador mostra a máxima do preço para o período especificado nos parâmetros de entrada do indicador, tendo em conta o timeframe em que o preço foi procurado.

Background_Candles_Smoothed_HTF Background_Candles_Smoothed_HTF

Indicador desenha candles médios de um timeframe maior com retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.

Exp_HullTrend Exp_HullTrend

O Expert Advisor Exp_HullTrend baseia-se nos sinais do indicador de tendência HullTrend.