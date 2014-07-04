Participe de nossa página de fãs
Awesome_Signal_HTF - indicador para MetaTrader 5
1461
-
Indicador Awesome_Signal com a opção de seleção dos tempos gráficos nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do Indicador
Coloque o indicador compilado Awesome_Signal.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.
Figura 1. Indicador Awesome_Signal_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2025
O indicador mostra a mínima do preço para o período especificado nos parâmetros de entrada do indicador, tendo em conta o timeframe em que o preço foi procurado.HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF
O indicador mostra a máxima do preço para o período especificado nos parâmetros de entrada do indicador, tendo em conta o timeframe em que o preço foi procurado.
Indicador desenha candles médios de um timeframe maior com retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.Exp_HullTrend
O Expert Advisor Exp_HullTrend baseia-se nos sinais do indicador de tendência HullTrend.