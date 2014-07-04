Participe de nossa página de fãs
LOWEST_LOW_VALUE_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador mostra a mínima do preço para o período especificado nos parâmetros de entrada do indicador, tendo em conta o timeframe em que o preço foi procurado.
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Timeframe do Gráfico input string level_name="Price_LOWEST_LOW_VALUE_1"; // Nome do nível input string level_comment="Trigger level"; // Um comentário do nível input uint level_period=5; // Período de pesquisa do nível input uint level_start=0; // O número de barras inicial input color level_color=clrMagenta; // Cor do nível input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; // O estilo do nível de disparo input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // largura do nível de disparo input bool Deletelevel=true; // Deletando um nível
Figura 1. Indicador LOWEST_LOW_VALUE_HTF
