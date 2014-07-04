CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

LOWEST_LOW_VALUE_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1235
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador mostra a mínima do preço para o período especificado nos parâmetros de entrada do indicador, tendo em conta o timeframe em que o preço foi procurado. 

//+------------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador             |
//+------------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;           // Timeframe do Gráfico
input string level_name="Price_LOWEST_LOW_VALUE_1";  // Nome do nível
input string level_comment="Trigger level";          // Um comentário do nível
input uint   level_period=5;                         // Período de pesquisa do nível
input uint   level_start=0;                          // O número de barras inicial
input color level_color=clrMagenta;                  // Cor do nível
input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID;       // O estilo do nível de disparo
input ENUM_WIDTH level_width=w_3;                    // largura do nível de disparo
input bool Deletelevel=true;                         // Deletando um nível

Figura 1. Indicador LOWEST_LOW_VALUE_HTF

Figura 1. Indicador LOWEST_LOW_VALUE_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2298

HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF HIGHEST_HIGH_VALUE_HTF

O indicador mostra a máxima do preço para o período especificado nos parâmetros de entrada do indicador, tendo em conta o timeframe em que o preço foi procurado.

LOWEST_LOW_VALUE LOWEST_LOW_VALUE

O indicador mostra a mínima do preço para o período especificado nos parâmetros de entrada do indicador.

Awesome_Signal_HTF Awesome_Signal_HTF

Indicador Awesome_Signal com a opção de seleção dos tempos gráficos nos parâmetros de entrada.

Background_Candles_Smoothed_HTF Background_Candles_Smoothed_HTF

Indicador desenha candles médios de um timeframe maior com retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.