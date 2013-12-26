Индикатор, рисующий усреднённые свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в зеленый или оранжевый цвета, а тени в салатовый или желтый соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Candles_Smoothed.mq5.

Рис.1. Индикатор Background_Candles_Smoothed_HTF