Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Background_Candles_Smoothed_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2280
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор, рисующий усреднённые свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.
В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в зеленый или оранжевый цвета, а тени в салатовый или желтый соответственно.
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Candles_Smoothed.mq5.
Рис.1. Индикатор Background_Candles_Smoothed_HTF
Индикатор MultiCandleSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направления свечей с семи различных таймфреймов.BackgroundСandle_BrainTrend2_HTF
Индикатор, рисующий свечи прямоугольниками с более крупного таймфрейма в соответствии с показаниями индикатора BrainTrend2.
Индикатор T3_TRIX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.BackgroundСandle_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками.