RSI_BARS - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador muda a cor da barra da cor da tendência atual calculado com base no indicador técnico RSI.

Se a tendência e o candle estão no mesmo sentido, a cor da barra é light, se for o oposto, a barra fica escura.

A Força tendência é determinada pela presença do indicador RSI em áreas sobre-compradas ou sobre-vendidas excessivas cujos níveis são determinados pelos parâmetros de entrada indicador:

input uint   HighLevel=55;   // Nível sobre-comprado
input uint   LowLevel=45;    // Nível sobre-vendido

Se a RSI está fora dessas áreas, a barra não é pintada.

Figura 1. Indicador RSI_BARS

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2122

