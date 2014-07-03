Participe de nossa página de fãs
RSI_BARS - indicador para MetaTrader 5
1830
O indicador muda a cor da barra da cor da tendência atual calculado com base no indicador técnico RSI.
Se a tendência e o candle estão no mesmo sentido, a cor da barra é light, se for o oposto, a barra fica escura.
A Força tendência é determinada pela presença do indicador RSI em áreas sobre-compradas ou sobre-vendidas excessivas cujos níveis são determinados pelos parâmetros de entrada indicador:
input uint HighLevel=55; // Nível sobre-comprado input uint LowLevel=45; // Nível sobre-vendido
Se a RSI está fora dessas áreas, a barra não é pintada.
Figura 1. Indicador RSI_BARS
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2122
O indicador utiliza a análise dos valores da abertura e fechamento do indicador Heiken Ashi Heiken.TTM-Trend
O indicador utiliza a análise dos valores da abertura e fechamento do indicador Heiken Ashi para um período selecionado.
Indicador baseado nos candles Heiken Ashi em período maior de timeframe como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.RSIFilter
O indicador altera a cor das barras em janela separada. Ele é alterado para a cor da tendência atual calculado com base no indicador técnico RSI.