Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Price Rate of Change (ROC) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 6512
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Como você sabe, os preços caem e crescem de maneira ondulatória, em ciclos. Este movimento cíclico é resultado da mudança nas expectativas dos investidores e da luta pelo controle de preços entre compradores e vendedores.
O Price Rate of Change (ROC) mede a diferença de preços em um determinado período, refletindo esse movimento ondulatório como um oscilador.
ROC cresce com o aumento nos preços e decresce com a queda nos preços. Quanto maior for a variação nos preços, maior será a variação em ROC.
O ROC de 12 e 25 dias são muito difundidos. O ROC de 12 dias é perfeito para funcionar como um indicador de sobrecompra/sobrevenda de curto e médio prazo.
Quanto maior ROC for, maior será a probabilidade de crescimento. No entanto, como no caso da utilização de qualquer outro indicador de sobrecompra/sobrevenda, você deve se apressar para abrir uma posição até que o mercado mude de direção (vire para cima ou para baixo). O mercado que parece estar super valorizado pode permanecer assim por algum tempo. Em geral, o estado extremo de sobrecompra/sobrevenda geralmente assume uma extensão da tendência atual.
Indicador Price Rate of Change
Fórmula:
É possível achar a velocidade da variação dos preços entre o fechamento atual e o fechamento de N períodos atrás.
ROC = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - n)) / CLOSE (i - n)) * 100
onde:
- CLOSE (i) - preço de fechamento da barra atual;
- CLOSE (i - n) - preço de fechamento a N barras atrás;
- ROC - valor do indicador Price Rate of Change.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/46
Script OpenSellPosition_X criado para realizar vendas a um valor fixo em pontos de Stop Loss e Take Profit do preço atual. O volume da posição é determinado com base nos níveis de perdas.Price and Volume Trend (PVT)
O indicador Price and Volume Trend Indicator(PVT), assim como o On Balance Volume (OBV), representa a soma cumulativa dos volumes de negócio calculados, considerando as variações no fechamento do preço.
O script OpenBuyPosition_X foi criado para realizar compras a um valor fixo em pontos do Stop Loss e de Take Profit do preço atual. O volume da posição é determinado com base nos níveis de perdas.Relative Strength Index (RSI)
O Indicador Relative Strength Index (RSI) - Índice de Força Relativa - é um oscilador seguidor de preço que varia entre 0 a 100.