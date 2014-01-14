CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Price Rate of Change (ROC) - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
6512
Avaliação:
(37)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Como você sabe, os preços caem e crescem de maneira ondulatória, em ciclos. Este movimento cíclico é resultado da mudança nas expectativas dos investidores e da luta pelo controle de preços entre compradores e vendedores.

O Price Rate of Change (ROC) mede a diferença de preços em um determinado período, refletindo esse movimento ondulatório como um oscilador. ROC cresce com o aumento nos preços e decresce com a queda nos preços. Quanto maior for a variação nos preços, maior será a variação em ROC.

O ROC de 12 e 25 dias são muito difundidos. O ROC de 12 dias é perfeito para funcionar como um indicador de sobrecompra/sobrevenda de curto e médio prazo.

Quanto maior ROC for, maior será a probabilidade de crescimento. No entanto, como no caso da utilização de qualquer outro indicador de sobrecompra/sobrevenda, você deve se apressar para abrir uma posição até que o mercado mude de direção (vire para cima ou para baixo). O mercado que parece estar super valorizado pode permanecer assim por algum tempo. Em geral, o estado extremo de sobrecompra/sobrevenda geralmente assume uma extensão da tendência atual.

Indicador Price Rate of Change

Indicador Price Rate of Change

Fórmula:

É possível achar a velocidade da variação dos preços entre o fechamento atual e o fechamento de N períodos atrás.

ROC = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - n)) / CLOSE (i - n)) * 100

onde:

  • CLOSE (i) - preço de fechamento da barra atual;
  • CLOSE (i - n) - preço de fechamento a N barras atrás;
  • ROC - valor do indicador Price Rate of Change.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/46

OpenSellPosition_X OpenSellPosition_X

Script OpenSellPosition_X criado para realizar vendas a um valor fixo em pontos de Stop Loss e Take Profit do preço atual. O volume da posição é determinado com base nos níveis de perdas.

Price and Volume Trend (PVT) Price and Volume Trend (PVT)

O indicador Price and Volume Trend Indicator(PVT), assim como o On Balance Volume (OBV), representa a soma cumulativa dos volumes de negócio calculados, considerando as variações no fechamento do preço.

OpenBuyPosition_X OpenBuyPosition_X

O script OpenBuyPosition_X foi criado para realizar compras a um valor fixo em pontos do Stop Loss e de Take Profit do preço atual. O volume da posição é determinado com base nos níveis de perdas.

Relative Strength Index (RSI) Relative Strength Index (RSI)

O Indicador Relative Strength Index (RSI) - Índice de Força Relativa - é um oscilador seguidor de preço que varia entre 0 a 100.