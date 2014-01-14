Como você sabe, os preços caem e crescem de maneira ondulatória, em ciclos. Este movimento cíclico é resultado da mudança nas expectativas dos investidores e da luta pelo controle de preços entre compradores e vendedores.

O Price Rate of Change (ROC) mede a diferença de preços em um determinado período, refletindo esse movimento ondulatório como um oscilador. ROC cresce com o aumento nos preços e decresce com a queda nos preços. Quanto maior for a variação nos preços, maior será a variação em ROC.



O ROC de 12 e 25 dias são muito difundidos. O ROC de 12 dias é perfeito para funcionar como um indicador de sobrecompra/sobrevenda de curto e médio prazo.



Quanto maior ROC for, maior será a probabilidade de crescimento. No entanto, como no caso da utilização de qualquer outro indicador de sobrecompra/sobrevenda, você deve se apressar para abrir uma posição até que o mercado mude de direção (vire para cima ou para baixo). O mercado que parece estar super valorizado pode permanecer assim por algum tempo. Em geral, o estado extremo de sobrecompra/sobrevenda geralmente assume uma extensão da tendência atual.

Indicador Price Rate of Change



Fórmula:



É possível achar a velocidade da variação dos preços entre o fechamento atual e o fechamento de N períodos atrás.

ROC = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - n)) / CLOSE (i - n)) * 100



onde:

