StepMA_v6.4_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1060
Indicador StepMA_v6.4 com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador requer a compilação do arquivoStepMA_v634.mq5. Colocar na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador StepMA_v6.4_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2098
