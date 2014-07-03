CodeBaseSeções
StepMA_v6.4_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1060
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Indicador StepMA_v6.4 com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período do indicador no gráfico (timeframe)

O indicador requer a compilação do arquivoStepMA_v634.mq5. Colocar na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador StepMA_v6.4_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2098

