MaksiGen_Range_Move - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1671
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
MaksiGen
Indicador determinador de lateralidade. Se o preço está dentro do canal pontilhada, o mercado é lateral.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 30.10.2007.
Figura 1. Indicador MaksiGen_Range_Move
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2074
