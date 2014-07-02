CodeBaseSeções
MaksiGen_Range_Move - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

MaksiGen

Indicador determinador de lateralidade. Se o preço está dentro do canal pontilhada, o mercado é lateral.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 30.10.2007.

Figura 1. Indicador MaksiGen_Range_Move

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2074

