MaksiGen_Range_Move - индикатор для MetaTrader 4

Автор: MaksiGen

Этот индикатор, насколько я помню, написал OlegVS ещё для МТ3, для определения флета. Если цена внутри пунктирного канала - флет. А MaksiGen его переложил для МТ4.



Michelangelo Michelangelo

Один из сильно сглаживающих трендовых индикаторов.

ZZ MTF XO A ZZ MTF XO A

Индикатор ZZ MTF XO A.

MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP

Этот индикатор показывает, когда надо открываться и закрываться, рисуя 2 линии.

Camarilla Pivots Camarilla Pivots

Индикатор "Camarilla Pivots". Идеальный индикатор для тех, кто любит работать "по уровням". Очень чётко показывает уровень разворота, уровни поддержки/сопротивления на текущий день.