喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MaksiGen_Range_Move - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1770
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
真实作者:
MaksiGen
横盘检测指标。如果价格在点状通道内, 市场为横盘。
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 30.10.2007。
图例 1. 指标 MaksiGen_Range_Move
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2074
