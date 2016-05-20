und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MaksiGen_Range_Move - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:MaksiGen
Indikator zur Erkennung von Seitwärtsbewegungen. Wenn der Preis innerhalb des gepunkteten Kanals ist, ist der Markt in einer Seitwärtsbewegung.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 30.10.2007.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2074
