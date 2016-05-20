Der echte Autor:

MaksiGen

Indikator zur Erkennung von Seitwärtsbewegungen. Wenn der Preis innerhalb des gepunkteten Kanals ist, ist der Markt in einer Seitwärtsbewegung.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 30.10.2007.

Abbildung 1. Indikator MaksiGen_Range_Move