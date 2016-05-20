CodeBaseKategorien
Indikatoren

MaksiGen_Range_Move - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
899
Rating:
(32)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

MaksiGen

Indikator zur Erkennung von Seitwärtsbewegungen. Wenn der Preis innerhalb des gepunkteten Kanals ist, ist der Markt in einer Seitwärtsbewegung.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 30.10.2007.

Abbildung 1. Indikator MaksiGen_Range_Move

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2074

