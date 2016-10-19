コードベースセクション
Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

MaksiGen

フラットを決定する指標価格が点線チャネル内にある場合は市場はフラットです。

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月30日にコードベースに公開されました。

図1　MaksiGen_Range_Move指標

図1　MaksiGen_Range_Move指標

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2074

