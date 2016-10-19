無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MaksiGen_Range_Move - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
MaksiGen
フラットを決定する指標価格が点線チャネル内にある場合は市場はフラットです。
この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月30日にコードベースに公開されました。
図1 MaksiGen_Range_Move指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2074
