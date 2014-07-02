Autor real:

Ramdass

Um oscilador não normalizado aplicado sob a forma de ícones coloridos.

A fórmula para o cálculo:

T3_iAnchMom = 100 * ( ( T3 (FastPeriod, bar ) / T3 ( SlowPeriod, bar ) ) - 1.0 )

em que T3 é a média Tilson.

O Indicador utiliza classes SmoothAlgorithms.mqh da biblioteca (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 30.10.2007.

Figura 1. Indicador T3_iAnchMom