MaksiGen_Range_Move - индикатор для MetaTrader 5
- 3727
Реальный автор:
MaksiGen
Индикатор для определения флета. Если цена находится внутри пунктирного канала - на рынке флет.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.10.2007.
Рис.1. Индикатор MaksiGen_Range_Move
