Индикаторы

MaksiGen_Range_Move - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3727
(32)
Реальный автор:

MaksiGen

Индикатор для определения флета. Если цена находится внутри пунктирного канала - на рынке флет.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.10.2007.

Рис.1. Индикатор MaksiGen_Range_Move

