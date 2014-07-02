CodeBaseSeções
RVI BARS - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Perky

O indicador muda a cor da barra para a cor da tendência em andamento calculado com base no indicador técnico RVI (Relative Vigor Index).

Se a tendência e o candle estão na mesma direção, a cor da barra é light, se oposto, a barra fica escura.

Figura 1. O indicador RVI_BARS

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2071

