RVI BARS - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Perky
O indicador muda a cor da barra para a cor da tendência em andamento calculado com base no indicador técnico RVI (Relative Vigor Index).
Se a tendência e o candle estão na mesma direção, a cor da barra é light, se oposto, a barra fica escura.
Figura 1. O indicador RVI_BARS
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2071
ADX BARS
O indicador muda a cor da barra para a cor da tendência em andamento calculado com base no indicador técnico ADX.Fish_HTF
O indicador Fish com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
MaksiGen_Channels
Indicador de intervalo da variação de preços.MaksiGen_Range_Move
Indicador determinador de lateralidade.