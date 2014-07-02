CodeBaseSeções
Indicadores

BykovTrend_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1178
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador BykovTrend com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período do indicador no gráfico

Colocar o indicador BykovTrend.mq5 compilado no terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador BykovTrend_HTF

Figura 1. Indicador BykovTrend_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2075

