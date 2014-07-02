Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
BykovTrend_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1178
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador BykovTrend com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período do indicador no gráfico
Colocar o indicador BykovTrend.mq5 compilado no terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador BykovTrend_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2075
MaksiGen_Range_Move
Indicador determinador de lateralidade.MaksiGen_Channels
Indicador de intervalo da variação de preços.
T3_iAnchMom
Um oscilador não normalizado aplicado sob a forma de ícones coloridos.Dynamic_trend_cleaned_up
Um indicador de sinal tipo semáforo formando sinais na ruptura do canal de preço dinâmico.