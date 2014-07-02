Autor real:

Perky

O indicador muda a cor da barra para a cor da tendência em andamento calculado com base no indicador ADX. Se a tendência e o candle estão na mesma direção, a cor da barra é light, se oposto, a barra fica escura.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 31.10.2007.

Figura 1. Indicador ADX_BARS