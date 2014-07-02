Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ADX BARS - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3315
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Perky
O indicador muda a cor da barra para a cor da tendência em andamento calculado com base no indicador ADX. Se a tendência e o candle estão na mesma direção, a cor da barra é light, se oposto, a barra fica escura.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 31.10.2007.
Figura 1. Indicador ADX_BARS
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2070
O indicador Fish com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.Fish
Uma versão do indicador Fisher Transform implementado sob a forma de um histograma colorido.
O indicador muda a cor da barra para a cor da tendência em andamento calculado com base no indicador técnico RVI.MaksiGen_Channels
Indicador de intervalo da variação de preços.