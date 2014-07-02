CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ADX BARS - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3315
Avaliação:
(31)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Perky

O indicador muda a cor da barra para a cor da tendência em andamento calculado com base no indicador ADX. Se a tendência e o candle estão na mesma direção, a cor da barra é light, se oposto, a barra fica escura.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 31.10.2007.

Figura 1. Indicador ADX_BARS

Figura 1. Indicador ADX_BARS

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2070

Fish_HTF Fish_HTF

O indicador Fish com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

Fish Fish

Uma versão do indicador Fisher Transform implementado sob a forma de um histograma colorido.

RVI BARS RVI BARS

O indicador muda a cor da barra para a cor da tendência em andamento calculado com base no indicador técnico RVI.

MaksiGen_Channels MaksiGen_Channels

Indicador de intervalo da variação de preços.