Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Flat - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1662
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Pedro Puado
Indicador para medir a volatilidade do mercado.
Durante tendências fortes pontos coloridos do indicador ficam vermelho, durante tendências fracas os pontos são cinza. Tendências moderadas são mostradas em azul.
Parâmetros de entrada Indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input uint Smooth=10; // Período suavizado input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // Tipo de suavização input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // Tipo do preço input uint HLRef=100; input int Shift=0; // Deslocamento horizontal dos indicadores nas barras input uint ExtraHighLevel=60; // O nível da tendência mais forte input uint HighLevel=40; // O nível de uma tendência forte input uint LowLevel=20; // O nível de uma tendência fraca input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo do nível de linhas input color LevelColor=clrBlue; // Cores dos níveis input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1; // Largura dos níveis
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 01.11.2007.
Figura 1. O indicador Flat
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2060
Três indicadores Williams' Percent Range de Larry Williams com três timeframes diferentes exibidos no mesmo gráfico.Fisher_mbk_HTF
O indicador Fisher_mbk com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
O indicador MACD está na forma de uma nuvem colorida e a diferença entre o MACD e a linha de sinal, sob a forma de um histograma colorido.AltrTrend_Signal_v2_2
Indicador de seta tipo semáforo que mostra o momento da mudança de tendência com base no indicador ADX.