Flat - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Pedro Puado

Indicador para medir a volatilidade do mercado.

Durante tendências fortes pontos coloridos do indicador ficam vermelho, durante tendências fracas os pontos são cinza. Tendências moderadas são mostradas em azul.

Parâmetros de entrada Indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input uint Smooth=10;                                // Período suavizado
input ENUM_MA_METHOD      ma_method=MODE_SMA;        // Tipo de suavização
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; // Tipo do preço
input uint HLRef=100;
input int Shift=0;                                   // Deslocamento horizontal dos indicadores nas barras
input uint ExtraHighLevel=60;                        // O nível da tendência mais forte
input uint HighLevel=40;                             // O nível de uma tendência forte
input uint LowLevel=20;                              // O nível de uma tendência fraca
input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT;   // Estilo do nível de linhas
input color LevelColor=clrBlue;                      // Cores dos níveis
input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;                     // Largura dos níveis 

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 01.11.2007.

Figura 1. O indicador Flat

Figura 1. O indicador Flat

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2060

