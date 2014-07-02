Autor real:

Pedro Puado

Indicador para medir a volatilidade do mercado.

Durante tendências fortes pontos coloridos do indicador ficam vermelho, durante tendências fracas os pontos são cinza. Tendências moderadas são mostradas em azul.

Parâmetros de entrada Indicador:

input uint Smooth= 10 ; input ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ; input uint HLRef= 100 ; input int Shift= 0 ; input uint ExtraHighLevel= 60 ; input uint HighLevel= 40 ; input uint LowLevel= 20 ; input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle= STYLE_DASHDOTDOT ; input color LevelColor= clrBlue ; input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 01.11.2007.

Figura 1. O indicador Flat