MACD-2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado:
Atualizado:
O indicador MACD está na forma de uma nuvem colorida e a diferença entre o MACD e a linha de sinal, sob a forma de um histograma colorido.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigom em 31.10.2007.

Figura 1. O indicador MACD-2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2061

