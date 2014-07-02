Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Fish - indicador para MetaTrader 5
- 1527
Autor real:
Yura Prokofiev
Uma versão do indicador Fisher Transform implementado sob a forma de um histograma colorido.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 31.10.2007.
Figura 1. O indicador Fisher
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2066
AltrTrend_Signal_v2.2_HTF
O indicador AltrTrend_Signal_v2.2 com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.AltrTrend_Signal_v2_2
Indicador de seta tipo semáforo que mostra o momento da mudança de tendência com base no indicador ADX.