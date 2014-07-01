CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ASCtrend_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1317
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador ASCtrend com a opção de seleção dos períodos de tempo nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Período gráfico do Indicador

Figura 1. O indicador ASCtrend_HTF

Figura 1. O indicador ASCtrend_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2010

Exp_BlauTStochI Exp_BlauTStochI

Sistema de negociação utilizando o indicador BlauTStochI.

BlauErgodicMDI_HTF BlauErgodicMDI_HTF

O indicador BlauErgodicMDI com a opção de seleção de um período de tempo nos parâmetros de entrada.

Awesome_Signal Awesome_Signal

Awesome Oscillator de Bill Williams com a possibilidade de um ajuste fino e com uma linha de sinal adicional na forma de uma nuvem colorida.

Accelerator_Signal Accelerator_Signal

Accelerator de Bill Williams com a possibilidade de um ajuste fino e com uma linha de sinal adicional na forma de uma nuvem colorida.