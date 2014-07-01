CodeBaseSeções
Awesome_Signal - indicador para MetaTrader 5

Awesome Oscillator de Bill Williams com a possibilidade de um ajuste fino e com uma linha de sinal adicional na forma de uma nuvem colorida.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 03.01.2008.

Figura 1. O indicador Awesome_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2011

