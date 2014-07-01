Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BlauTStochI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1117
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador Q-period Stochastic Index do livro "Momentum, direction and divergence" , de William Blau, implementado na forma de um histograma colorido.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. O indicador BlauTStochI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1986
O indicador traça três canais eqüidistantes com os períodos de cálculo definidos nos parâmetros de entrada.Ang_AutoCh_HL-v1
O indicador traça um canal equidistante com o período de cálculo definido nos parâmetros de entrada.
Este sistema de negociação usa o oscilador BlauErgodicMDI.RVI_3HTF
Três indicadores Relative Vigor Index de três períodos de tempo diferentes exibidos no mesmo gráfico.