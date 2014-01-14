Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
InverseReaction - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3496
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A idéia por trás do indicador InverseReaction é a idéia do impacto incomum nas alterações de preços que serão ajustados por uma reação inversa. Você pode ver isso em muitos exemplos, como o caso do Lehman Bros, o caso "Flash Crash" ou mesmo em muitos pequenos choques diários (não é necessariamente um grande movimento ou um "crash").
É constituído por dois buffers principais. Um mostra as alterações de preços sem gap e outro mostra os possíveis limites da volatilidade. O sinal ocorre quando o buffer de preço ultrapassa os possíveis limites de volatilidade. Então você pode esperar uma reação inversa. Veja a imagem abaixo (EURUSD, 1D).
Possíveis problemas:
- Sobre o Coefficient: o valor ("Golden Ratio" como padrão) ajusta o nível de volatilidade. Com as perfeitas condições de normalidade, nos dá níveis de confiança de quase 80% (Você deve ver o código para detalhes). Os valores mais elevados tem maiores probabilidades, mas menos sinais. Os valores menores mostram muitos falsos sinais.
- Sobre MaPeriod: 3 como padrão. Você pode mudá-lo opcionalmente, mas você deve saber: devido a memória ser muito curta,. em determinados comportamentos econômicos, valores muito alto mostram mais sinais falsos.
dicas:
- Use-o com "Parabolic SAR" e com o "Stochastic Oscillator" para obter sinais fortes, especialmente com o Stochastic Oscillator. A análise da tendência melhora a qualidade do sinal. A análise de tendência melhora a qualidade do sinal.
- Períodos diários são geralmente os melhores para conseguir melhores sinais.
- Quando ocorre sinalização sucessiva, a segunda é provavelmente falsa, por causa do aumento nos níveis da volatilidade real.
- Existem alguns falsos sinais idênticos, especialmente em níveis de menor volatilidade.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1741
O indicador desenha os limites diário de calendário para negociação por Larry Williams.Daily_FiboPiv_DK
Suporte e Resistência Daily Fibo em níveis diários na alavancagem de -300% até +300%. São 36 níveis além do pivô no total.
Indicador HighestLowestRange (HLR) que determina a posição relativa do preço em um intervalo de X barras atrás. Se o preço se localiza no fundo do intervalo (nova mínima), o indicador é igual a 0, se a posição do preço está no topo do intervalo (nova máxima), o indicador é igual a 1 (ou 100%).FisherTransform_HTF_Signal
FisherTransform_HTF_Signal exibe a direção da tendência como um objeto gráfico colorido e envia alertas ou sinais de áudio no caso ta tendência se alterar.