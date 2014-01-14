A idéia por trás do indicador InverseReaction é a idéia do impacto incomum nas alterações de preços que serão ajustados por uma reação inversa. Você pode ver isso em muitos exemplos, como o caso do Lehman Bros, o caso "Flash Crash" ou mesmo em muitos pequenos choques diários (não é necessariamente um grande movimento ou um "crash").

É constituído por dois buffers principais. Um mostra as alterações de preços sem gap e outro mostra os possíveis limites da volatilidade. O sinal ocorre quando o buffer de preço ultrapassa os possíveis limites de volatilidade. Então você pode esperar uma reação inversa. Veja a imagem abaixo (EURUSD, 1D).





Possíveis problemas:

Sobre o Coefficient: o valor ("Golden Ratio" como padrão) ajusta o nível de volatilidade. Com as perfeitas condições de normalidade, nos dá níveis de confiança de quase 80% (Você deve ver o código para detalhes). Os valores mais elevados tem maiores probabilidades, mas menos sinais. Os valores menores mostram muitos falsos sinais.

Sobre MaPeriod: 3 como padrão. Você pode mudá-lo opcionalmente, mas você deve saber: devido a memória ser muito curta,. em determinados comportamentos econômicos, valores muito alto mostram mais sinais falsos.

dicas: